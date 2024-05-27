Фортуна "плюнула" в око: сенсаційний фін виграв два "Тритони" за три дні

Самулі Сіпіла розбив іменитого Начо Барберо на шляху до свого другого титулу на серії суперхайролерів. Фінський омашист став єдиним мульти-чемпіоном етапу в Чорногорії.

Самулі Сіпіла уперше в кар’єрі приїхав на серію суперхайролерів Triton Poker, де за участь в турнірі доводиться платити п’ятизначні, ба навіть шестизначні суми. Тепер, вочевидь, не цуратиметься таких фестивалів у майбутньому. З Чорногорії фін везе два трофеї і майже 1,4 мільйона доларів призових.

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Самулі Сіпіла / Фото Triton Poker

23-го травня Сіпіла тріумфував в івенті з Пол-Ліміт Омахи за 26 000 доларів (535 000 доларів призових), а 25 числа повторив успіх вже в турнірі за 52К і також у грі з чотирьох карт. Зупинити нахабного дебютанта спробував найкращий покерист Аргентини Начо Барберо і мав серйозні для цього підстави. До хедз-апу фаворит назбирав майже утричі більше фішок. Але в Омасі ніхто не застрахований від серйозних невдач, та й фортуна, схоже, вирішила поглумитись над аргентинцем.



Начо Барберо / Фото Triton Poker

Самулі Сіпіла терпів майже дві години і дочекався тієї самої роздачі: Q-Q-J-9 у фіна і дещо сильніша стартова рука у Барберо – A-K-K-K. Утім, дама на флопі різко змінила відсоткове співвідношення шансів суперників на перемогу, і аргентинець відвіз левову частку свого стеку на бокс фіна. Насамкінець Сіпіла знову знизу переїхав опонента у заключній роздачі турніру, зібравши із гат-шотом стріт на останній вулиці.



Самулі Сіпіла / Фото Triton Poker

Другий титул, який фінський омашист оформив у Чорногорії, приніс йому 839 000 доларів, а це новий бест-кеш Самулі Сіпіли. Раннер-ап отримав 596 300 доларів.

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Покерист, який наводить жах на суперників у кеш-грі, продемонстрував, що має високий ігровий інтелект і у турнірному покері. Поляк оформив свій бест-кеш в кар’єрі і перший титул серії Triton Poker.