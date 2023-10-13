И хочется, и КОЛЛется: звездный тренер рассказал, как экономить в покере

Покерный коуч и известный стример Бен "bencb789" Ролле на примере собственных ошибок учит, как делать правильные фолды во время неоднозначных решений. Подписчики покериста также подкинули несколько советов

Недаром покер называют интеллектуальной игрой. Ведь прежде всего, благодаря мышлению и анализу, подкрепленных обучением, можно добиться успеха за овальными столами. Впрочем, от ошибок здесь никто не застрахован даже успешные представители этой сферы, такие как Бен Ролле.

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Бен "bencb789" Ролле / ФотоTwitter покериста

Покерный регуляр, тренер и стример привел несколько примеров из собственного игрового опыта, когда принимал неверные решения, как только дело доходило до ответа на ставку соперника.

Делаю "колл" под давлением агрессивного соперника, потому что чувствую, что он давит стэ ком.

Сравнял на терне, коллю и на ривере, потому что нужно быть последовательным.

Соперник был агрессивен на префлопе, следовательно не факт, что попал в доску.

Жму "колл" даже со слабой комбинацией, чтобы не скитаться с коротким стэ ком.

Я долго фолдил, поэтому должен хоть когда-нибудь отвечать на ставки соперников.

Оппонент – успешный игрок, а значит, иногда готов легко расстаться с деньгами, имитуруя сильную руку.

Отвечаю на крупную ставку, нередко продиктованную блефом.



Бен Ролле / Фото PokerNews

Читатели соцсетей Бена Ролле внесли и свою лепту в этот список, демонстрируя, как эмоции мешают игре в покер.