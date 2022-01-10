Серия, вместившая 4 дорогих турнира, полностью не оправдала ожидания организаторов PokerGo Tour. Один из ивентов не дотянул даже до трех десятков входов.

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Учитывая мелкое игровое поле, в призы турнира с бай-ином 15 000 долларов попали только 4 лучших. Протащить свой стек за баббл, в частности, удалось легендарному Эрику Сайделу. Владелец 9 браслетов WSOP замкнул призовой квартет с выплатой 39 000 долларов. Следом отдыхать ушел еще один американец Стивен Грейди, которого кулернул будущий чемпион.

Алекс Фоксен принял карманные 10-10 соперника с A-Q на руках и довел дело до хедз-апа. Покеристы, которым и так не пришлось сильно напрягаться, обошлись без финальной дуэли. Ребята поделили деньги по ICM. Следовательно, 134 980 долларов достались Майклу Вангу, а трофей и 153 610 долларов в свой актив записал Алекс Фоксен.