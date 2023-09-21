Звезда онлайн-покера Никлас Астедт в шестой раз выиграл титул неофициального чемпиона мира WCOOP

Шведский покерист продолжает коллекционировать награды. Один из самых известных МТТ-игроков планеты выиграл более 100 000 долларов в титульном турнире WCOOP.

"Lena900" – именно под таким ником швед Никлас Астедт стал, без преувеличения, легендой онлайн-покера. В 2020 году он добился исторического результата, выиграв более 20 000 000 долларов призовых за виртуальными столами.

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Неоднократно Никлас Астедт возглавлял список самых прибыльных игроков в онлайн-покере. Правда, лидерство швед периодически отдавал. В частности, и украинцу Роману Романовскому, который также выигрывал очень много и был принципиальным соперником для "Lena900".

Никлас Астедт до сих пор остается одним из тех, кто возглавляет рейтинг самых успешных турнирных игроков. В очередной раз шведский покерист выиграл чемпионский титул на серии WCOOP, которая считается неофициальным чемпионатом мира по онлайн-покеру. Чтобы обойти всех соперников, ему понадобилось всего 4 часа.

В хайроллерском турнире с бай-ином 5 200 долларов был 81 участник. В хедз-апе Астедту противостоял другой известный регуляр бразилец Юрий Дзивилевский. Финальная битва сложилась в пользу Никласа, прибавившего к своему банкроллу еще 113 569 долларов. Это шестой титул WCOOP в карьере шведского покериста.