Больше, чем вы думаете: невероятные выигрыши в истории турнирного покера

Покер покорил сердца тысяч игроков по всему миру, предлагая им азартное времяпрепровождение и огромные выигрыши. Но в истории есть знаковые победы, навсегда изменившие жизнь игроков.

Несколько дней назад Никита Бодяковский выиграл турнир Big One for One Drop, заработав более 7 000 000 долларов. Однако этот сумасшедший приз даже не входит в десятку крупнейших в истории турнирного покера. Предлагаем вспомнить, кто и когда выигрывал больше остальных.

Брин Кенни – 20 563 324 долларов

Рекордная сумма за победу в одном турнире в истории покера принадлежит Брину Кенни. В 2019 году он получил более 20 000 000 долларов на Triton Super High Roller Series. Примечательно, что американец даже не выиграл сам турнир Triton Million for Charity. После дележки с Аароном Цангом титул достался сопернику, но в историю вошел Кенни, получивший самый крупный покерный приз.

Антонио Эсфандиари – 18 346 673 долларов

Антонио Эсфандиари / Фото PokerNews

Легендарный Антонио Эсфандиари выиграл похожее событие Big One for One Drop с бай-ином 1 000 000 долларов на Мировой серии покера в 2012 году. Это был первый турнир-миллионник, который собрал 48 входов. Эта выплата составляет 2/3 всех заработанных денег Эсфандиари за карьеру.

Аарон Цанг – 16 775 820 долларов

Китайский покерист Аарон Цанг стал победителем вышеупомянутого турнира Triton Million for Charity в 2019 году. Несмотря на то, что Кенни заработал больше, Аарон также вписал свое имя в список самых крупных победителей в истории покера.

Даниэль Колман – 15 306 668 долларов

Когда во второй раз на Мировой серии покера проводили турнир с бай-ином 1 000 000 долларов, в нем было зафиксировано 42 входа. Победителем Big One for One Drop в 2014 году стал Даниэль Колман. Интересно, что после этого он решил завязать с покером. Кстати в хедз-апе ему противостоял тогда Даниэль Негреану.

Даниэль Колман / Фото sportingnews.com

Элтон Цанг – 12 248 912 долларов

В 2016 году Элтон Цанг выиграл Monte-Carlo One Drop Extravaganza. Здесь входов было ещё меньше – 28. Тем не менее китайский покерист заработал невероятные деньги, вписав свое имя в историю покера.

Даниэль Вейнман – 12 100 100 долларов

Победа, которая случалась относительно недавно. На WSOP-2023 в Лас-Вегасе титул чемпиона мира получил Даниэль Вейнман. Победителю Главного события Мировой серии совсем немного не хватило, чтобы попасть в топ-5 самых крупных призов в истории покера.

Джейми Голд – 12 000 000 долларов

Довольно долгое время Main Event WSOP-2006 оставался рекордным по многим показателям, включая и сумму первого приза. Тогда в Главном событии приняло участие 8 773 игроков, а браслет выиграл Джейми Голд.

Джейми Голд / Фото PokerNews

Закрывают топ-10 крупнейших выигрышей в истории турнирного покера обладатели 10 000 000 долларов. Эту выплату получили Мартин Якобсон за победу в Main Event WSOP-2014, Хоссейн Энсан в этом же турнире в 2019-м и Джастин Бономо, забравший титул Big One for One Drop на WSOP в 2018-м.