Зимний покерный экшн: Pokerbet приглашает на Winter Poker Cup

В течение 18 дней на онлайн-платформе разыграют солидные призовые в десятках турниров по Холдему, Омахе и Китайскому покеру. Без трофеев не останутся и лучшие в акции WPC Турниромания.

С 1 по 17 декабря онлайн-платформа Pokerbet примет Зимний покерный кубок. Спортсменов приглашают на ежедневные турниры по Холдему, Омахе и OFC.

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Не будут лишними на этом онлайн-фестивале и покеристы с глубоким банкролом – их вниманию турниры хайроллеров, а также "охотники за головами", для которых предлагают ивенты Bounty Masters.

Победители топовых соревнований кроме крутых призовых получат специальные именные трофеи, а триумфаторы турниров Omaha Cup, OFC Cup, Holdem Cup, Bounty Masters и ивентов хайроллеров – медали. Наиболее весомые призы – красавцы-кубки – ждут чемпионов Main Event по Омахе, OFC и Холдему.

Уже традиционно Pokerbet будет вести зачет Турниромании, где лучшие нокаутеры серии сразятся за дополнительные призовые. Приятный бонус получат 25 лучших спортсменов по итогу Зимнего кубка. Детали по ссылкой.