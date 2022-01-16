Вход в турнир стоил 525 долларов, а участники финального стола сумели сторицей отбить собственные инвестиции.

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В топ-9 разыграли около 2,5 миллионов долларов, сразу 7 спортсменов получили 6-значные призовые. Единственный представитель пост-советского пространства на финалке, Никита Купчин, сложил оружие первым из претендентов на титул. Россиянин, впрочем, оформил неплохой ITM – 66 472 доллара.

С приближением развязки покеристов ждали немалые пей-джампы. Разница между первым и вторым местом, скажем, составила свыше 166 тысяч долларов. Собственно, этот солидный бонус достался представителю Гонконга Цзифэн Хуану, оставившему без трофея Дэвида Мишиковски. Драгоценный перстень Мировой серии покера организаторы оценили в 664 725 долларов.