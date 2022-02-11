"Жирное" пари: стример поспорил на 200 тысяч долларов, что за год станет атлетом

Известный стример и покерист на пенсии Даг Полк придумал действенный способ, как привести себя в блестящую физическую форму. Американец, славящийся своим пристрастием к разнообразным пари, подписался на непростой спортивный челлендж, рискнув кругленькой суммой.

Даг Полк никогда не боялся вызовов, чего только стоит его хедз-ап дуэль против Даниэля Негреану. Очередной оппонент Полка – бизнесмен Билл Перкинс, а на кону 200 000 долларов.

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У Дага Полка ровно год, чтобы вдвое уменьшить процент подкожного жира, который на данный момент составляет 27,7%. Учитывая возможности обеспеченного стримера, Полк сможет заручиться поддержкой квалифицированных тренеров и различных диет, которые существенно поспособствуют достижению цели.



Билл Перкинс / Фото Poker Central

Однако, речь не о стандартном похудении. Слишком радикальный подход, учитывая короткие временные рамки, может отразиться на дальнейшем здоровье американца. Тем не менее, некоторые диванные эксперты считают, что для Полка это легкие деньги. Их мнение разделяет и Билл Перкинс, который признается, что это пари для него является чем-то вроде мотивационной благотворительности.