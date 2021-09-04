Желание выиграть или развлечение: чем женщин привлекает покер

О женщинах, которые играют в покер, известно немного. Кроме общей информации о количестве участниц, выступающих на Мировой или Европейской серии покера, другие данные не разглашаются. Чтобы узнать больше, ассоциация женского покера (WPA) и Poker Power провели совместный опрос.

Две крупнейшие женские организации по покеру WPA и Poker Power опросили 438 респонденток.

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Интересовались об опыте, как долго играют и чем привлекает покер. Тех, кто не является профессионалом в этой игре, спрашивали об уроках покера, способах повышения квалификации, которые помогли им улучшить навыки.

Что приводит женщин в покер?

Согласно опросу, большинству женщин нравится покер. Другой большой сегмент видит в нем развлечение и социальную активность. В частности, среди причин, почему женщины начали играть в покер, есть:

Конкуренция – 52%

Развлечение и общение – 36%

Интерес к покеру – 7%

Способ заработать – 5%

Что могло бы привлечь в покер больше женщин?

В этом опросе ответы были сгруппированы в четкий список предложений.

Предлагайте больше женских мероприятий и лиг – 33%

Предлагайте больше семинаров и занятий – 25%

Увеличение числа групп поддержки женского покера – 13,5%

Нацеленность маркетинга индустрии покера на женщин – 10,5%

Уменьшить бай-ины – 4,75%

Все профессии важны

Представительницы сборной Украины по покеру Анна Мазно и Иванна Соя / Фото Фейсбук PokerMatch

Высокий процент опрошенных составили пенсионеры (15%). Остальные – представители самых разных профессий. В частности, специалисты следующих сфер:

Индустрия покера – 14%

Программное обеспечение и технологии – 9%

Медицина и здравоохранение – 8%

Образование – 6%

Финансы – 6%

Развлечения и СМИ – 5%

Страхование – 4%

Недвижимость – 4%

Закон – 3%

Розничная торговля – 2%

Спорт – 1%

Другое – 23%

Больше всего опрошенных работали на должности менеджера (12%). Некоторые были бизнесменками (7%), инженерами (5%), учительницами (5%), агентами по недвижимости (4%), врачами или медсестрами (4%), директорами (4%) и торговыми представительницами (4%). Журналистки, юристки и топ-менеджеры составили по 3% от группы.

Важная часть игры в покер – банкролл-менеджмент. На вопрос, используют ли его в сфере личных финансов и инвестиций, большинство ответили "да". 58% из них сделали такие выводы благодаря приобретенному опыту в покере, а 42% – сказали "нет".

В целом, можно проследить тенденцию интереса женщин к покеру и благодаря украинскому руму PokerMatch, где они часто являются амбассадорами и стримерами.