Бажання виграти чи розвага: чим жінок приваблює покер

Про жінок, які грають в покер, відомо небагато. Крім загальної інформації, скільки учасниць виступало на світовій чи європейській серії покеру, інші дані не розголошуються. Аби дізнатися більше, асоціація жіночого покеру (WPA) і Poker Power провели спільне опитування.

Дві найбільші жіночі організації в покері WPA і Poker Power залучили для свого опитування 438 респонденток.

Читайте також: PokerMatch Ukraine увійшов до складу Ukrainian Gambling Council

Цікавилися про досвід, як довго грають та чим приваблює покер. Хто не є професіоналом у цій грі, питали про уроки покеру, способи підвищення кваліфікації, що допомогли їм поліпшити навички.

Що приводить жінок в покер?

Згідно з опитуванням, більшості жінок подобається покер. Інший великий сегмент вбачає у цьому розвагу та соціальну активність. Зокрема, серед причин, чому жінки почали грати у покер є:

Конкуренція – 52%

Розваги і спілкування – 36%

Захоплення покером – 7%

Спосіб заробити – 5%

Що могло б залучити в покер більше жінок?

У цьому опитуванні відповіді були згруповані в чіткий список пропозицій.

Пропонуйте більше жіночих заходів та ліг – 33%

Пропонуйте більше семінарів та занять – 25%

Збільшення числа груп підтримки жіночого покеру – 13,5%

Націленість маркетингу індустрії покеру на жінок – 10,5%

Зменшити бай-іни – 4,75%

Представниці збірної України з покеру Ганна Мазно та Іванна Соя / Фото Фейсбук PokerMatch

Усі професії важливі

Високий відсоток опитуваних склали пенсіонери (15%). Решта – представники найрізноманітніших професій. Зокрема, спеціалісти таких сфер:

Індустрія покеру – 14%

Програмне забезпечення та технології – 9%

Медицина і охорона здоров'я – 8%

Освіта – 6%

Фінанси – 6%

Розваги і ЗМІ – 5%

Страхування – 4%

Нерухомість – 4%

Закон – 3%

Роздрібна торгівля – 2%

Спорт – 1%

Інше – 23%

Найбільше опитуваних працювали на посаді менеджерки (12%). Деякі були власницями бізнесу (7%), інженерами (5%), вчителями (5%), агентками з нерухомості (4%), лікарями або медсестрами (4%), директорками (4%) і торговими представницями (4% ). Журналістки, юристки і топ-менеджерки склали по 3% від групи.

Важлива частина гри в покер – банкрол-менеджмент. На питання, чи використовують його в сферу особистих фінансів та інвестицій, більшість відповіли "так". 58% із них зробили такі висновки завдяки набутому досвіду в покері, а 42% – сказали "ні".

Загалом можна простежити тенденцію зацікавленості покером серед жінок і завдяки українському руму PokerMatch, де вони часто є амбасадорками та стрімерками.