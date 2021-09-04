Бажання виграти чи розвага: чим жінок приваблює покер

4 вересня 2021 , 11:21
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Джерело:

legaluspokersites.com

Про жінок, які грають в покер, відомо небагато. Крім загальної інформації, скільки учасниць виступало на світовій чи європейській серії покеру, інші дані не розголошуються. Аби дізнатися більше, асоціація жіночого покеру (WPA) і Poker Power провели спільне опитування.

Дві найбільші жіночі організації в покері WPA і Poker Power залучили для свого опитування 438 респонденток.

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Цікавилися про досвід, як довго грають та чим приваблює покер. Хто не є професіоналом у цій грі, питали про уроки покеру, способи підвищення кваліфікації, що допомогли їм поліпшити навички.

Що приводить жінок в покер?

Згідно з опитуванням, більшості жінок подобається покер. Інший великий сегмент вбачає у цьому розвагу та соціальну активність. Зокрема, серед причин, чому жінки почали грати у покер є:

  • Конкуренція – 52%
  • Розваги і спілкування – 36%
  • Захоплення покером – 7%
  • Спосіб заробити – 5%

Що могло б залучити в покер більше жінок?

У цьому опитуванні відповіді були згруповані в чіткий список пропозицій.

  • Пропонуйте більше жіночих заходів та ліг – 33%
  • Пропонуйте більше семінарів та занять – 25%
  • Збільшення числа груп підтримки жіночого покеру – 13,5%
  • Націленість маркетингу індустрії покеру на жінок – 10,5%
  • Зменшити бай-іни – 4,75%

Представниці збірної України з покеру Ганна Мазно та Іванна Соя / Фото Фейсбук PokerMatch

Усі професії важливі

Високий відсоток опитуваних склали пенсіонери (15%). Решта – представники найрізноманітніших професій. Зокрема, спеціалісти таких сфер:

  • Індустрія покеру – 14%
  • Програмне забезпечення та технології – 9%
  • Медицина і охорона здоров'я – 8%
  • Освіта – 6%
  • Фінанси – 6%
  • Розваги і ЗМІ – 5%
  • Страхування – 4%
  • Нерухомість – 4%
  • Закон – 3%
  • Роздрібна торгівля – 2%
  • Спорт – 1%
  • Інше – 23%

Найбільше опитуваних працювали на посаді менеджерки (12%). Деякі були власницями бізнесу (7%), інженерами (5%), вчителями (5%), агентками з нерухомості (4%), лікарями або медсестрами (4%), директорками (4%) і торговими представницями (4% ). Журналістки, юристки і топ-менеджерки склали по 3% від групи.

Важлива частина гри в покер – банкрол-менеджмент. На питання, чи використовують його в сферу особистих фінансів та інвестицій, більшість відповіли "так". 58% із них зробили такі висновки завдяки набутому досвіду в покері, а 42% – сказали "ні".

Загалом можна простежити тенденцію зацікавленості покером серед жінок і завдяки українському руму PokerMatch, де вони часто є амбасадорками та стрімерками. 

Автор: Соня Волошин