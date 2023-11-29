Зажигательные танцы в халатах: покеристки показали, как готовятся к турниру – видео

Позитивная энергия – залог успеха в покере. Так считают Андрияна Глигорич и Делия де Йонг, которые выложили в сеть свой зажигательный танец в гостиничном номере.

Делия де Йонг – известная голландская покеристка, работающая кастинговым директором на телевидении и редактором в EndemolShine Nederland. Андрияна Глигорич – профессиональный игрок и стример из Сербии, выступающая под ником "CallMeLija". Этих девушек объединяет не только любовь к покеру, но и хорошее чувство юмора.

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На днях Андрияна выложила в сеть видео, как они с подругой готовятся к турнирам. Чтобы задобрить покерных богов, девушки заряжаются положительными эмоциями, веселятся и танцуют.

Кстати, Делия де Йонг была одной из первых представительниц мирового покерного коммьюнити, которая вызвалась помочь украинцам в первые дни полномасштабного вторжения. Об этом писала Ольга Ермольчева – к ней обратилась голландская покеристка с вопросами о благотворительных фондах и гуманитарных нуждах украинцев.