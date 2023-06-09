Зал славы покера: во время WSOP в Лас-Вегасе выберут очередную покерную легенду

На Мировой серии интрига заключается не только в том, кто станет новым чемпионом мира, но ещё и кого провозгласят очередным участником Зала славы покера. Претенденты должны отвечать нескольким критериям.

С 2020 года организаторы решили добавлять в Зал славы покера по одному человеку, хотя ранее десятилетиями такое право получали сразу два представителя индустрии. Поэтому попасть в Poker Hall of Fame стало намного сложнее.

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Сначала номинантов на включение в Зал славы предлагают обычные фанаты на сайте WSOP. К кандидатам есть несколько обязательных требований. Покерист должен участвовать в дорогих турнирах, внести существенный вклад в индустрию и достигнуть 40-летнего возраста.

В этом году список фаворитов прежний. Самые высокие шансы на включение в Зал славы покера имеют Джош Арье, Майк Матусов, Бертран Гроспелье, Майкл Мизрахи, Норман Чад, Брайан Раст, Мэтт Сэвидж и Исай Шейнберг.

Голосование болельщиков на сайте WSOP продлится до 18 июня. Потом выберут 10 участников, которые получат наибольшее количество голосов и среди них действующие члены Зала славы покера выберут победителя.