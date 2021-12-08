Среди многочисленных лотерей в Штатах большой популярностью пользуется Lucky for Life. Здесь победитель может воспользоваться опцией, так сказать, пожизненного бонуса.

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Оператор лотереи Lucky for Life, в случае согласия клиента, может каждый год выплачивать победителю по 25 тысяч долларов до конца жизни (минимум 20 лет, даже после смерти). Житель Северной Каролины, впрочем, предпочел мгновенную выплату и разорил лотерею на 780 тысяч долларов.

Мужчина банально забыл, выполнил ли ежедневный ритуал и продублировал ли те же 5 номеров – 2-6-7-11-19. Можно себе только представить реакцию победителя, когда выяснилось, что он получит вдвое больше, чем надеялся. После уплаты налогов счастливчик получит 551 851, которые потратит на закрытие долгов и развитие собственного бизнеса по производству самосвалов.