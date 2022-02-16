Борьбу за финальным столом Сонджу Хен начал отнюдь не на ведущих ролях, у парня было за спиной всего 30 больших блайндов.

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Будущему чемпиону пришлось играть максимально нитово. Львиную часть стартовых рук кореец отправлял в отбой, не сторонился прощаться и с сильными картами, демонстрируя чудеса интуиции. Пересидев таких монстров как Даниэль Дворес, "ProbierEs" и Алексей Поняков, Сонджу Хен совершил мощный рывок в топ-4.

К хедз-апу кореец собрал втрое больше фишек, чем Дарио Самартино и легко справился с итальянским профессионалом (375,7 тысячи долларов призовых). Чемпион получил 487,3 тысячи долларов и оформил свой новый бест-кэш.

Это уже далеко не первая шестизначная выплата для Сонджу Хена. Одна из них пришлась на победу в турнире WSOP Online за 500 долларов и принесла корейцу 161 898 долларов призовых. Распаковку браслета блоггер продемонстрировал своим подписчикам в YouTube.