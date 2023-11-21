Красоты много не бывает: World Poker Tour устроит самый крупный женский турнир в истории покера

Организаторы WPT World Championship намерены принять дополнительные меры в поддержку женского турнира, который состоится в декабре в Лас-Вегасе. В прошлом году финалисткой WPT Ladies Championship была украинка Ольга Ермольчева.

На прошлом фестивале WPT World Championship впервые был проведен женский турнир, собравший 578 входов. Это событие стало одним из самых крупных в истории женского покера. Дебютный WPT Ladies Championship стал памятным для Украины. Ольга Ермольчева сумела пробиться за финальный стол, где заняла 2 место и выиграла 70 000 долларов призовых.

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В этом году организаторы WPT надеются увеличить явку. Для этого они расширили сетку женских турниров, а также в марте запустили спецпроект "Women's History Month". В 2023 году фестиваль World Poker Tour посетил более 10 стран мира, среди которых Камбоджа, Индия, Вьетнам, Тайвань, Австралия, Словакия, Испания и другие.

Мы очень ценим невероятную поддержку женщин, которые принимали участие в прошлогоднем турнире и с нетерпением ждем более масштабного события в этом году. Последняя остановка WPT в Лас-Вегасе станет ярким окончанием года, – заявил генеральный директор WPT Адам Плиска.

В преддверии женского турнира в VIP-зале WPT Passport Lounge состоится специальная вечеринка для участниц события, где будут транслироваться эпизоды WPT Ladies Championship-2022. Сам турнир стартует 8 декабря в стенах знаменитого казино Wynn.

Ольга Ермольчева на WPT Ladies Championshiр / Фото worldpokertour.com