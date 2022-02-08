Выиграл 5 600 000 долларов за пол года: в чем феномен Ника Петранджело

Ник Петранджело продолжает удивлять покерный мир большими выигрышами. Американцу покорился очередной хайроллерский турнир, победу в котором ему принесла 369 000 долларов.

В новом сезоне PokerGO Cup Ник Петранджело неотразим. С начала 2022 года он выиграл сразу два турнира с бай-инами 50 000 и 100 000 долларов, а теперь блистательно выступил в еще одном событии за 25 000 долларов.

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Ивент PokerGO Cup №5 привлёк 41 вход. Это позволило сформировать призовой фонд в размере 1 025 000 долларов. Благодаря третьей победе в кубке Петранджело переместился на 24 строчку всемирного рейтинга по выигранным призовым за карьеру и на 6 место в лидерборде PokerGO Cup.

Последний турнир также запомнился зрителям очень редким явлением в покере. Дилер умудрился разложить удивительный борд – стрит флеш в точной последовательности комбинации. Вероятность выхода такой доски 0,0000128%, или 1 раз из 7 768 184 раздач.

Стрит-флеш на доске / Фото с трансляции pgt.com

Если считать победы Ника Петранджело с сентября 2021 года, то в живых турнирах за это время он уже выиграл 5 600 000 долларов.