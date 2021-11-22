Организаторы WSOP официально подтвердили, что с 2022 года Мировая серия покера будет проходить сразу в двух казино Парижа – Bally's и Paris. Слухи о том, что серия переедет из Rio, ходили давно. Многие игроки неоднократно выражали недовольство текущим местом проведения турнира.

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Летом этого года организаторы бильярдной серии VNEA, которая много лет проходила в Bally's, написали в соцсетях, что контракт с ними был внезапно расторгнут, так как с 2022 года в казино планируют проводить покерную серию. Руководители WSOP сначала эту новость не комментировали. Но в момент проведения недавнего турнира Main Event в инстаграме появился пост, где организаторы Мировой серии покера объявили о переезде.

Также представители WSOP сообщили, что серия вернется в свой типичный летний временной период. Следующий турнир планируют провести в двух казино Парижа – Bally's и Paris с 31 мая по 17 июля 2022 года. Полное расписание всех турниров обещают опубликовать в январе.

Последние 17 лет Мировая серия покера проводилась в Rio, переехав туда в 2005 году после приобретения бренда Caesars Entertainment. До этого турниры принимал Binion's Horseshoe в центре Лас-Вегаса, где и был основан WSOP.

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