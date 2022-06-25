Все ближе к трофею: украинец Андрей Любовецкий занял 9 место на Мировой серии покера

В Лас-Вегасе продолжается Мировая серия покера, где выступают сильнейшие игроки планеты. Результат Андрея Любовецкого – пока что лучший среди украинцев на WSOP в этом году.

Киевлянин Андрей Любовецкий держит уверенный курс на пути к золотому браслету WSOP. После выигранных 40 000 долларов в хайроллерском турнире по Омахе, украинец очень удачно шел в ивенте №39 Pot-Limit Omaha 6-handed с бай-ином 3 000 долларов.

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К концу третьего игрового дня Любовецкий занимал 4 место со стеком 127 ББ. В игре оставалось всего 16 участников, которым предстояло разыгрывать между собой чемпионский титул и главный приз – 371 358 долларов.

Украинец рассчитывал повторить свой успех в Розвадове, где выиграл чемпионский браслет WSOP Europe в декабре этого года. К сожалению, в этот раз Андрей Любовецкий вылетел незадолго до финального стола, оформив лучший результат среди украинских игроков на WSOP в этом году. Денежный приз за 9 место составил 30 729 долларов.

Таким образом, Андрей Любовецкий оформил второй ITM на Мировой серии покера и выиграл уже более 70 000 долларов в Лас-Вегасе. Впереди еще множество турниров серии, где украинец также сможет проявить себя. WSOP продлится до 18 июля включительно.