Возвращение покерной легенды: Никлас Астедт прервал черную полосу

Легендарный шведский онлайн-покерист Никлас Астедт стал чемпионом турнира The Grand. Он заработал 40,8 тысяч долларов.

Культовый игрок с ником "Lena900" в этом году откровенно огорчает своих поклонников. Не так давно Никлас потерял статус самого успешного онлайн-игрока, уступив место на Олимпе португальцу Жоау Виейре.

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Астедт уже даже не мечтает побороться за звание лучшего в онлайне по итогам 2021 года. Казалось, швед пребывает не в лучших кондициях. Но, какой бы ни была его форма, "Lena900" остается акулой покера.

Он это доказал, торжествовав в турнире The Grand. Бай-ин сюда стоил больше тысячи долларов. Почти триста входов гарантировали солидный призовой фонд — 245,5 тысячи баксов.

На этот куш претендовало немало известных покеристов. В минимальные призы попал Сэм Гринвуд (20 место, 3 тысячи "зеленых"), эстонец Оттомар Ладва стал седьмым, получив 7,6 тысячи долларов.

В хедз-апе Астедт заключил соглашение с Бруно Волкманом. Бразилец, в отличие от шведа, в этом году играет очень уверенно и борется за звание лучшего онлайн-покериста года. Несмотря на это, статус чемпиона выиграл именно Никлас. "Lena900" заработал 40,8, а раннер-ап 40,7 тысяч долларов.

Интересно, что месяц назад Астедт выиграл этот же турнир, получив тогда 45 тысяч баксов.