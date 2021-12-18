Возвращение "покерного Оскара": Global Poker Awards готовит 20 номинаций для самых лучших

Global Poker Awards снова раздаст награды самым звёздным представителям из мира покера. Возвращение "покерного Оскара" состоится 18 февраля в Лас-Вегасе.

За 3 года существования премия Global Poker Awards приобрела популярность среди самых ярких представителей индустрии. В прошлом году мероприятие пришлось отменить из-за пандемии, но теперь организаторы снова готовы собрать вместе весь покерный бомонд.

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Премия аффилирована с крупнейшими статистическими ресурсами Global Poker Index и The Hendon Mob, а также со знаменитой студией PokerGO, которая и будет транслировать вручение статуэток.

Последние 2 года были трудными для всех, кто находится в нашей отрасли. Теперь мы не можем дождаться, чтобы снова пролить свет на самых талантливых людей и организаций в покере,

– заявил президент GPI Эрик Дэнис.

Организаторы планируют раздать награды в 20 номинациях, где традиционно назовут игрока года, самого неудобного оппонента и "икону покера". Процесс голосования начнется в ближайшее время, а имена победителей объявят 18 февраля.