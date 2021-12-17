Теперь не только Кристен Бикнелл, Мария Хо и Лив Боэри могут на равных противостоять самым сильным мужчинам-покеристам. Еще одна красавица из мира покера Кина Инглэнд продолжает уверенно собирать трофеи.

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Спустя 4 месяца после невероятного успеха на WPT Venetian, где американка заняла 3 место и выиграла 448 755 долларов, Кина Инглэнд снова подтвердила свой уровень, став победительницей Главного события Poker Tour Mid-States в Миннесоте.

Кина Инглэнд / Фото PokerNews

В турнире с бай-ином 1 100 долларов она обыграла более тысячи участников, благодаря чему пополнила свой банкролл еще на 186 709 долларов. В этом году Главное событие PTMS побило рекорд по количеству участников, поэтому победа для Инглэнд стала приятнее вдвойне.

Да, я выигрывала кольцо WSOP Circuit на Ladies Event, это было очень приятно, но теперь я получила действительно значимую победу. Здесь серьезное поле и невероятные игроки. За последнее время я действительно получаю удовольствие от покера,

– отметила Кина Инглэнд.

Благодаря своей последней победе заработок Кины Инглэнд в офлайне достиг отметки 766 378 долларов, большую часть из которых она выиграла в 2021 году.