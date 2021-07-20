Возвращение легенды: "Lena900" выиграл сразу два онлайн-турнира

Монстр онлайн-покера Никлас Астедт вернулся на победный путь. Швед стал чемпионом двух соревнований.

В последнее время "Lena900" не радует армию своих сторонников хорошими результатами. Он даже потерял статус самого успешного онлайн-покериста в истории.

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Вот, похоже, Никлас принялся отвоевывать позиции. Астедт победил в двух турнирах подряд.

В хедз-апе ивента The Grand с гарантией 200 тысяч долларов швед встретился с известным аргентинцем Дамианом Саласом. "Lena900" смог осилить сопротивление оппонента и заработал 45 тысяч баксов. Раннер-ап получил 31,4 тысячи "зеленых".

Всего полтора часа хватило шведу, чтобы оформить дубль. Никлас выиграл турнир Supersonic, заработав 23,2 тысячи долларов. Двойной успех, надеемся, вдохновит Астедта на дальнейшие свершения.