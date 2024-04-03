Василий Стус разбогател на полмиллиона долларов – до трофея снова не хватило одного шага

Известный покерист Владимир Vasyl Stus Бартко занял вторую строчку Главного события WSOPC, а заодно воспользовался случаем популяризировать среди покерного сообщества блестящего украинского поэта.

World Series of Poker Circuit завершался Главным событием с бай-ином 525 долларов. Турнир собрал более 20 тысяч входов, а призовой фонд достиг безумных 10 427 000 долларов.

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В призовую зону в итоге попали 2 583 покериста с минимальной выплатой в 1 103 бакса. Впрочем, самые весомые призы традиционно ждали тех, кто сумел добраться до финального стола соревнований.

Среди девяти финалистов нашлось место и Vasyl Stus. Более того, финалку представитель Украины начинал с самым большим стеком. Для Владимира это был уже не первый шанс в карьере получить такой престижный трофей. Осенью он финишировал вторым в турнире WSOP COLOSSUS, где заработал 243 297 долларов.

Несмотря на чиплидерский стек, второе место Бартко занял и на этот раз. Опередить украинца сумел игрок с ником LSkywalker. Впрочем, Vasyl Stus вряд ли слишком расстроился, ведь даже за второе место получил более чем солидное вознаграждение – 568 393 долларов. Чемпиону досталось 780 тысяч. А кроме того, украинец выполнил еще одну важную миссию.

Мой никнейм – Vasyl Stus – это просто попытка популяризировать историю и культуру Украины. Если хотя бы один из моих оппонентов, пробивая мой никнейм в гугле, заинтересовался фигурой Василия Стуса, я считаю, что уже не зря взял такой никнейм. Лично для меня Василий Стус – это пример несокрушимости, настойчивости и верности своим взглядам, ведь все эти черты также очень важны в покере,

– рассказал Владимир

Турнир чемпионов

Организаторы WSOP впервые в истории проведут турнир для чемпионов, участие в котором смогут принять только обладатели браслетов и перстней WSOP и WSOP Circuit. Вход в соревнования будет бесплатным, а призовой фонд составит 1 000 000 долларов.