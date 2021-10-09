На очередной покерный фестиваль в Лас-Вегасе владелец автосалона отправился уже в статусе чемпиона WSOP. В 2016 году американец затмил всех соперников в турнире по Лимитному Холдему с бай-ином 3 тысячи долларов (169 337 долларов призовых).

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На WSOP 2021 Рафаэль Леброн доказал, что и в 7-карточный Стад играет на высоком уровне. Американец побил поле из 260 участников и первым пришел к финишу – 82 262 долларов призовых. Последний шаг ко второму золотому браслету Леброну дался непросто – в хедз-апе пришлось противостоять своему кумиру.

Дэвид Уильямс – постоянный участник покерных телешоу – один из любимых покерных селебретис чемпиона. Именно его и Фила Айви Рафаэль Леброн благодарит за свое увлечение покером. Поэтому, американец одним выстрелом осуществил две своих мечты – сыграл в хедз-апе со своим покерным идолом и выиграл еще один браслет Мировой серии.