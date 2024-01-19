Виктория Лившиц – покеристка с украинскими корнями: как она развивает мир женского покера?

В 2021 году Виктория Лившиц вступила на арену хайроллеров в мире покера и благодаря установленным ею связям за последние два с половиной года произошел расцвет новых технологий в области покера и инициатив по поддержке роста женского покерного сообщества.

Уроженка Харькова Виктория Лившиц успешная предпринимательница, филантроп и игрок в покер. Она основала несколько компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения, облачными технологиями и искусственным интеллектом. Лившиц также поддерживает различные благотворительные проекты, в частности фонд RightOnTrek, помогающий людям открывать для себя природу.

Смотрите также Голливудская актриса за покерным столом: кто такая Арден Чо

Виктория начала играть в покер в 2017 году и быстро добилась успеха. Она выиграла более 1 миллиона долларов в живых турнирах, включая финальный стол на WPT Gardens Poker Championship 2020. Она также участвует в хайроллер-играх, где встречается с лучшими игроками мира.

Женский покер

Лившиц – одна из немногих женщин, добившихся успеха в профессиональном покере. Она выиграла более 1,2 миллиона долларов в живых турнирах, включая два финальных стола на World Poker Tour. Она также является основательницей и главой Women's Poker Association (WPA) – некоммерческой организации, которая стремится повысить уровень и престиж женского покера.

Молодежный покер

Украинка является активной участницей и спонсоркой молодежного покера. Она поддерживает программу Poker Powher инициативу, которая обучает девушек и женщин играть в покер как инструмент для развития навыков лидерства, стратегии и уверенности. Также финансирует и организует турниры для студентов от 18 до 22 лет, желающих соревноваться в покере на высоком уровне.



Виктория Лившиц / wsop.com

Покер для людей с ограниченными возможностями

Виктория не только игрок и покерный меценат, но и технологический предприниматель. Она является основательницей и генеральным директором RightOnTrek, которая создает программное обеспечение для планирования и организации походов.

Она также является соучредителем и исполнительным вице-президентом компании Tonomi, разрабатывающей решения для автоматизации и оптимизации облачных приложений. Она использует свои технологические знания и ресурсы для создания платформы, которая позволит людям с ограниченными возможностями играть в онлайн покер с помощью голосового управления и искусственного интеллекта.

Дело всей жизни

Украинка - пример того, как покер может быть не только игрой, но и делом жизни. Она вкладывает свою страсть, талант и деньги в развитие покера на разных уровнях, от местных до глобальных. Она вдохновляет многих покеристов, особенно для женщин, молодежи и людей с ограниченными возможностями. Виктория своим примером показывает, что покер – это не только способ заработать деньги, но и способ сделать мир лучше.