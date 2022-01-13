Виктор Малиновский променял вино на какао с кокосовым маслом

Виктор Малиновский сочувствует большинству коллег, которые с большим трудом втягиваются в новый покерный сезон. Отложив карты на время новогодних и рождественских праздников, игроки не спеша возвращаются в рабочие будни. Белорусу такие проблемы неизвестны.

По словам Малиновского, все гениально и просто. Хайроллер на праздники активно катал, так что ему не пришлось бороться с собственной ленью, чтобы снова вернуться в строй.

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А вот тем, кому понадобилась пауза, Малиновский советует выполнять простую технику, которая мгновенно справится с леностью. Наметили себе цель, обратный отсчет – 3, 2, 1 – и за работу. Чтобы усилить эффект и окончательно вернуть боевой тонус, не помешает воспользоваться кулинарным рецептом от покерной звезды.

По словам Виктора Малиновского, ничто так не бодрит, как какао или горячий шоколад с молоком или сливками, приправленный кокосовым маслом и коричневым сахаром. Это практически незаменимый помощник белорусского покериста на игровой сессии. У тех, кто хорошо знает Виктора, слова хайроллера вызывают улыбку. Малиновский никогда не скрывал, что частенько играл "под мухой".