Вернулся, чтобы снова доминировать: украинский покерист выиграл в онлайне 253 000 долларов

Роман Романовский подтвердил статус легенды онлайн-покера. Выдающийся украинский игрок занял 2 место в хайроллерском турнире Super Millions, заработав 253 404 доллара.

Роман Романовский, объявивший в 2019 году о завершении игровой карьеры, без покера долго не продержался. Буквально за несколько месяцев украинец вернул себе статус одного из лучших турнирных игроков на планете.

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Две недели назад "RomeOpro" вышел за финальный стол главного хайроллерского онлайн-турнира Super Millions с бай-ином 10 300 долларов. Тогда украинец сел играть с коротким стеком и на долго в турнире не задержался.

На этот раз Романовский снова оказался в числе финалистов Super Millions, но уже со вторым стеком. Для украинца все складывалось удачно – он доминировал большую часть финалки и уверенно дошёл до хедз-апа.

В решающей битве с бразильцем Родриго Селуану карта заступилась за соперника. Украинский игрок имел все шансы завершить турнир в свою пользу, но не устоял с ТТ против А8, а в последствии вылетел в куллерной раздаче – 2 пары в 2 пары.

Роман Романовский сделал 3 входа в турнир Super Millions, потратив 30 800 долларов. Украинец сумел оправдать свои расходы, пополнив банкролл на сумму 253 404 доллара.