Повернувся, щоб знову домінувати: український покерист виграв в онлайні 253 000 доларів

Роман Романовський підтвердив статус легенди онлайн-покеру. Видатний український гравець посів 2 місце у хайролерському турнірі Super Millions, заробивши 253 404 долари.

Роман Романовський, який у 2019 році оголосив про завершення ігрової кар'єри, довго без покеру не протримався. Буквально за кілька місяців українець повернув собі статус одного з кращих турнірних гравців на планеті.

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Два тижні тому "RomeOpro" вийшов за фінальний стіл головного хайролерського онлайн-турніру з бай-іном 10 300 доларів. Тоді українець сідав грати з коротким стеком, тому довго у турнірі не затримався.

Цього разу Романовський знову опинився серед фіналістів Super Millions, але вже з другим стеком. Для українця все складалося вдало – він домінував більшу частину фіналки та впевнено дійшов до хедз-апу.

У вирішальному протистоянні з бразильцем Родріго Селуану карта заступилася за суперника. "RomeOpro" мав усі шанси завершити турнір на свою користь, але не встояв з ТТ проти А8. Згодом українець вилетів після кулерної роздачі – 2 пари у 2 пари.

Роман Романовський зробив 3 входи у турнір Super Millions, витративши 30 800 доларів. Українець повністю виправдав свої затрати, поповнивши банкрол на суму 253 404 долари.