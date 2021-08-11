Бай-ин в этот элитный турнир стоил 10 тысяч долларов. Призовой фонд составил, 1,5 миллиона долларов!

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На этот раз за финальным столом собралось немало именитых хайроллеров. Первым оружие сложил Даниэль Дворес. Канадец занял девятое место и заработал 45 тысяч "зеленых".

В решающем хедз-апе встретились два других звездных игрока – венгр Андраш Немет и россиянин Артур Мартиросян. Отметим, что Артуру в этот день карта откровенно не шла. Дорогу в финал он себе буквально отвоевал.

А вот в дуэли с Неметом у Мартиросяна шансов практически не было. Россиянин заработал 254 тысячи долларов. Венгр стал чемпионом и получил 326 тысяч долларов.