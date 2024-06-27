Сенсация Интернета утерла нос украинцам в борьбе за золотой браслет

Ванесса Кейд продолжает борьбу за свой первый в карьере титул Мировой серии покера. Канадийка, которая в свое время выиграла юбилейный Sunday Million, претендует на шестизначные призовые.

В турнире по Безлимитному Холдему с бай-ином 3 000 долларов на WSOP успели отличиться и украинцы. В деньгах финишировали наши Ренат Богданов и Ростислав Сабищенко.

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Богданов финишировал на 210-м месте и получил выплату в 6 020 долларов. А вот Сабищенко оформив свои уже девятые призовые на нынешнем фестивале, замкнул топ-50 и пополнил банкролл на 14 480 баксов.



Ростислав Сабищенко / Фото WPT

Сейчас в игре осталось только 13 покеристов, среди них одна представительница прекрасного пола. Ванесса Кейд, чемпионка юбилейного Sunday Million, за что получила фантастические призовые, располагает четвертым стеком. Каждый из игроков, которые остались в игре, гарантировал себе не менее 37 580 призовых. А вот чемпион положит в карман 676 900 баксов.

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Большинство ведущих покеристов сейчас соревнуются за браслеты на WSOP-2024. Впрочем, далеко не у всех есть возможность добраться до Лас-Вегаса, поэтому немало интересного происходит и в онлайне.