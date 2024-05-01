Предлагаем вам пройти несложный визуальный тест, чтобы определить свой покерный стиль. Выберите один из приведенных символов (последовательность: слева – направо, сверху – вниз) и узнайте, к какому типу игроков принадлежите именно вы.

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Визуальный тест / Изображение сгенерировано искусственным интеллектом с помощью сервиса DALL-E

Керосиновая лампа

Этот символ характеризует ясность при принятии решений. Вы играете по четкому плану и с холодной головой и взвешиваете каждый ход. Керосиновая лампа "оберегает" вас от авантюрных блефов, при этом нередко "заставляет" хироу-коллить, что часто приносит вам успех.

Щит

Если выбрали щит, предпочитаете осторожный защитный стиль игры. Риски здесь минимальны, но и выигрыши обычно не выдающиеся. Вы избегаете мильти-вей потов и редко применяете такой прием, как 3-бет.

Корона

Третий символ принадлежит лидеру за покерным столом. Вы любите доминировать, давя на соперников стеком и теряетесь, когда ваше состояние минимально. Игроки, которые выбрали корону, очень амбициозны и имеют высокую самооценку, что одновременно является большим недостатком в покере. Неблагосклонность фортуны может вас легко заставить потерять контроль.

Золотой компас

Четвертый символ характеризует покериста, который привык играть на высоких лимитах. Вам нравится рисковать немалыми инвестициями ради больших выигрышей. Игроков, которые выбрали золотой компас, безусловно, относятся к касте хайроллеров.