Как стать плюсовым игроком в Техасском Холдеме: стратегия применения ставки-продолжения

В самой популярной разновидности покера существует множество разнообразных тактических приемов, правильное применение которых может дать преимущество над соперником. Вместе с успешным покерным игроком и тренером Райаном Лаплантом учимся ставить С-Bet (Continuation Bet).

Ставка продолжения (С-бет) является одним из важнейших аспектов Техасского Холдема. Понимание того, как, когда и в каком размере вам следует ее использовать – составляющие прибыльной игры в турнирах и кэш-играх. Есть шесть основных аспектов, которые могут повлиять на размер и частоту C-Bet в турнирах, объясняет известный покерист и тренер Райан Лаплант.

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Глубина стека

Количество фишек в стеке – один из важнейших аспектов размера ставки-продолжения. Чем глубже ваш стек к размеру банка, тем чаще у вас будет возможность выбрать больший размер C-Bet.

Пример:

Если UTG открывается, а большой блайнд делает кол в глубине 40 больших блайндов, после того как большой блайнд чекает, открывающийся игрок должен делать C-бет в 84% случаев. Ставка должна быть соответствующей: 1/4 банка – в 7% случаев, 2/3 пота – в 35% случаев, полный банк – в 41% случаев.



C-bet в покере / Фото turnpropoker

Если UTG открывается, а большой блайнд делает кол только с 20 большими блайндами, то после того, как большой блайнд делает чек, открывающий игрок должен делать C-бет в 97% случаев. Ставка: 1/4 банка – 69%, 2/3 банка – 8%, полный банк – 0%.

Этот пример четко показывает, что меньший стек не нуждается в таком большом размере C-Bet. Это во многом связано с тем, что с небольшими стеками все еще очень легко выставить все фишки даже после мелкой ставки соперника на флопе.

Структура доски

Чем больше карт меняет наилучшую возможную руку, тем более динамичная структура доски, и наоборот. Обычно более динамичные доски располагают к большим размерам ставок и с более высокой частотой. Динамические доски также могут вынудить агрессора на префлопе почаще чекать.

Пример:

UTG открывается, а большой блайнд делает колл с 40 большими блайндами на флопе J-9-5. После того, как большой блайнд чекает, открывающий игрок должен делать C-бет в 84% случаев, выбирая 1/4 банка в 7% случаев, 2/3 – 35%, полный банк – 41%.

Однако если на таком же флопе все три карты одной масти, после того, как большой блайнд делает чек, агрессор должен сделать C-бет в 81% случаев, выбирая 1/4 банка каждый раз. Этот пример показывает, что на "сухих" досках предпочитают меньшие размеры, а на динамических — большие ставки.

Диапазоны

Это, пожалуй, самый сложный аспект С-беттинга. Обычно чем шире диапазон у игрока, тем чаще он делает C-Bet. Во многих ситуациях игрок, готовый пойти ол-инн, чаще будет выбирать большие размеры. Также не следует забывать о взаимодействии диапазонов. Различные структуры доски будут сочетаться с разными ситуациями на префлопе. Например, по сравнению с ранней открытой позицией, флоп J-10-9 больше подойдет колящему игроку, тогда как флоп 5-6-7 – тому, кто защищает большой блайнд.



C-bet в покере / Фото betandbeat

Рейзовый банк, или три-бет+

Если вы не очень активны в 3-бетах, вы очень часто будете делать С-бет только в 1/4 банка. Это связано с природой воспроизведения диапазонов, а также с меньшей эффективностью.

Позиция

Выгодная или неудобная позиции часто определяют частоту чеков и размеры ставок. Это особенно заметно на терне и ривере, где игрок в позиции очень редко делает ставку менее половины банка.

Пример:

Если открывается катоф, а баттон делает колл с 60 большими блайндами, то на флопе J-9-5, открывающий игрок должен делать C-бет в 26% случаев, выбирая 1/4 банка в 4% случаев, 2/3 – 8%, полный банк – 13%. Если C-Bet в 2/3 банка на флопе, а на терне пришел еще один валет, нужно ставить в 22% случаев: 1/4 банка – 1%, 2/3 – 20%, полный банк – 0%.

Однако, если открывается катоф и малый блайнд (диапазон подобен баттону) коллирует в глубине 60 больших блайндов на флопе J-9-5, тогда после чека малого блайнда открывающий игрок должен делать C-бет в 49% случаев, выбирая 1/4 пота – 0%, 2/3 – 37%, полный банк – 11%.

Давление ICM

Применение давления ICM (математическая модель, позволяющая определить стоимость фишек в турнире и принимать решения, основываясь на этой стоимости) от большего стека к меньшему оказывает подобное влияние на ситуацию. Игроки будут делать C-бет почаще, выбирая небольшой его размер.



Райан Лаплант / Фото PGT

Райан Лаплант является соучредителем LearnProPoker и RangeTrainerPro GTO. Американец 14 лет профессионально занимается покером, получил более 8 миллионов долларов призовых за карьеру. Выиграл браслет WSOP, а также титулы на сериях Poker Masters и WSOP Circuit.