Ужасный бэд-бит ценой в 1 355 000 долларов в хедз-апе Главного события Triton Poker

На серии Triton Poker в Лондоне завершился Main Event с бай-ином 125 000 долларов. Симпатии болельщиков в хедз-апе были на стороне 76-летнего Жана Ноэля Тореля, но в решающей раздаче его постиг обидный бэд-бит.

Во второй раз в своей карьере чемпионом Главного события на серии Triton Poker стал профессиональный покерист из Канады Тимоти Адамс. Турнир в Лондоне собрал 151 вход и впечатляющий призовой фонд в размере 18 875 000 доларів.

Читайте также Сделал себе подарок сам: слепой покерист выиграл турнир в свой день рождения

С чип-лидерским стеком игру за финальным столом начинал Дэн Кейтс. Составить ему собирались Тимоти Адамс, Стивен Чидвик, Айк Хэкстон, Даг Полк, Хуан Пардо и 76-летний Жан Ноэль Торель.

Дедушке из Франции невероятно складывалось за финальным столом. Трижды Торель получил тузы, которые оппоненты ему проплатили. Когда он вышел в хедз-ап против Тимоти Адамса, многие симпатизировали владельцу косметической компании. Чемпион турнира получал 4 185 000 долларов, но для француза был важнее трофей.

Их сражение в хедз-апе было очень упорным. Инициатива переходила от одного игрока к другому, после чего они пошли в олл-ин с карманными парами. У Тореля были девятки, а у Адамса – восьмёрки. На ривере пришла восьмёрка, которая стоила французу 1 355 000 долларов. Во второй раз за свою карьеру Тимоти Адамс выиграл трофей Main Event на Triton Poker, к которому полагалось более 4 000 000 долларов призовых.