Успешный онлайн-игрок выиграл золотой браслет WSOP на живой серии в Лас-Вегасе

Коннор Дринан стал победителем трехдневнего турнира Мировой серии покера по Омахе Хай-Лоу. Вместе с золотым браслетом чемпион получил 163 тысячи долларов.

В прошлом году Коннор Дринан выиграл рекордное количество трофеев в онлайн-серии SCOOP-2020, после чего выстрелил и на WSOP Online. В последнем ивенте серии американец заработал фантастические 1,5 миллиона долларов и свой первый в карьере браслет чемпиона Мировой серии.

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Теперь в коллекции Коннора Дринана появится еще один трофей WSOP – только уже "живого формата". Ему покорилось событие №5 Мировой серии покера по Омахе Хай Лоу с бай-ином 1 500 долларов. В финальный, третий день ивента вышли 15 лучших игроков турнира. Американец оставался чиплидером.

Самым звездным и грозным оппонентом для него за финальным столом был Роберт Мизрахи. Долгое время казалось, что между ними должна произойти настоящая битва. Когда все случилось, Мизрахи проиграл Дринану два крупных банка подряд и вынужден был покинуть турнир на 3 месте.

В хедз-апе Коннор Дринан обыграл своего соотечественника Трэвиса Пирсона, получив главный денежный приз 163 000 долларов и первый браслет WSOP, заработанный в живом турнире. Несмотря на ошеломительный успех, 32-летний американец оставался очень скромным парнем.

Я просто играл в свою обычную игру и мне складывалось, – отметил Коннор.

На данный момент заработок Коннора Дринана в покере составляет более 11 миллионов долларов.