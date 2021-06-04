Началось противостояние ожидаемо успешно для профессионала. Тайс не только превосходил соперника благодаря скиллу, но и как-то сумел задобрить фортуну. Лэндон постоянно собирал топовые комбинации: стрит-флеш, каре, дважды ловил старший стрит, против младшего у Перкинса.

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В какой-то момент Тайс оторвался на 100 тысяч долларов впрочем, буквально, сам отдал оппоненту большинство выигрыша. Лэндон решился на хиро-колл с А-хай на олл-ин Билла, который показал фулл-хаус. В том банке была 141 тысяча долларов. В результате сессии Тайс выиграл 18 тысяч долларов. Однако, по условиям этой дуэли, Перкинс имеет фору 720 тысяч долларов на дистанцию ​​в 20 000 раздач. Поэтому такой выигрыш Лэндона – капля в море.

Тем более, что следующую сессию молодой профессионал вообще проиграл. Тайс снова захватил инициативу на старте, но впоследствии Перкинс вырвался вперед и последующие 2 часа понемногу наращивал преимущество. Поэтому в сумме двух сессий, даже без учета упомянутой форы, Билл выигрывает у соперника 61 тысячу долларов. Правда, сыграли оппоненты только 900 раздач, то есть меньше двадцатой части от запланированной дистанции.