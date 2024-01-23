Покерное сообщество в трауре – на 56-м году из жизни ушел Пери Фридман. Американский покерист и функционер не сумел побороть рак.

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Помимо успешной покерной карьеры, Пери Фридман активно участвовал в популяризации игры. В начале нулевых американец вместе с друзьями организовали своеобразную покерную банду, которую назвали "Tiltboys". Ребята развлекались, устраивали покерные хомки и, конечно, делали вылазки в Лас-Вегас, где активно гриндили.



Книга "Истории от Тилтбойз" / Фото Amazon

В 2005 году коллектив эпатажных друзей выпустил книгу "Истории от Тилтбойз", где поделились интересными историями и не только покерными. В конце концов игра для ребят, Пери Фридмана в частности, стала профессией. В 2002 году американец выиграл турнир Мировой серии 1500 Limit Omaha Hi-Low Split-8 or Better и примерил свой первый золотой браслет. Всего в живом турнирном покере Фридман накопил 1 135 178 долларов призовых.



Пери Фридман / Фото PokerNews

Впрочем, не только победами за овальными столами Пери Фридман запомнился соперникам. Американец неизменно дарил хорошее настроение благодаря эпатажным образам и незаурядному чувству юмора. Поэтому его друзья убеждены, он и теперь улыбается где-то там. "Покойся с миром, сэр. Оставь для нас всех там место в игре", - написал товарищ Пери Фридмана Крис Хенел в соцсети X.