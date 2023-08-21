Главный воскресный турнир серии The High Five с бай-ином 630 долларов собрал 1 515 входов, благодаря чему гарантированный призовой фонд события составил 909 000 долларов. Второе место по итогу сделки досталось украинскому игроку: "Kostya_Jock" получил 135 396 долларов.

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Финальный стол украинский покерист начинал в статусе чип-лидера. На стадии 3-макс ситуация изменилась и "Kostya_Jock" остался с самым коротким стеком. Дважды он мог вылететь, но удача была явно на стороне украинца. Он выиграл выставления A4 в A6 и A8 в AJ.

После первой же раздачи хедз-апа игроки заключили сделку, по итогу которой "Kostya_Jock" получил рекордные призовые. Самые крупные победы в своей карьере украинец добывал на сериях SCOOP, WSOPC Online и MILLION$ Week, но зачастую в дорогих турнирах он продавал большую часть долей.

Молодой стример живет во Львове, сейчас ему 21 год. "Kostya_Jock" регулярно стримит свою игру на твиче или в ютубе, активно ведёт телеграм-канал, где собирает деньги на дроны, военную амуницию и другие потребности украинских защитников. 20% со своего последнего выигрыша он уже отправил на ВСУ.