Украинский покерист заработал в онлайне 170 тысяч долларов за двое суток

Уроженец Крымского полуострова Павел Векслер стал победителем престижного еженедельного онлайн-турнира с бай-ином 1050 долларов и гарантией в 1 000 000 долларов.

Двухдневные соревнования собрали 925 входов, но только 34 покериста пробились во второй день турнира. В итоге им понадобилось еще 6 часов чтобы определить сильнейшего. И, как вы уже поняли, им стал представитель Украины Павел "MountainRose" Векслер.

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В хедз-апе он победил игрока с ником "jerbi9999", который сделал аж четыре входа в турнир. Они впрочем окупились, ведь за второе место jerbi9999 получил 128 тысяч долларов. Чемпиону же досталось 170 тысяч "зеленых".

Для Павла Векслера, правда, даже такая цифра не впечатляющая. В частности, весной он стал чемпионом Main Event Irish Open, где заработал 265 тысяч долларов. Всего же за карьеру в онлайн-турнирах MountainRose заработал уже более 1 млн долларов чистой прибыли.