Украинский покерист Владислав Шовковый выиграл во Флориде 300 000 долларов

В самом известном казино Флориды Seminole Hard Rock проходит престижная серия турниров в партнерстве с WPT. Как оказалось, кроме американцев, там успешно выступают и украинские игроки.

Покерист из Украины Владислав Шовковый выиграл один из самых масштабных ивентов серии SHR Poker Showdown. За 6 стартовых дней в турнире с бай-ином 600 долларов было сделано 3 989 входов. Гарантию удалось перебить более чем в 2 раза. В итоге участники боролись за призовой фонд в размере 2 074 280 долларов.

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Владислав Шовковый не частый гость офлайн событий. За последний год на его счету всего 5 IТМ на общую сумму 50 996 долларов. Все турниры он играл в Хьюстоне, где проживает в настоящее время. Преодолев огромное поле, украинец сел за финальный стол с чип-лидерским стеком.

На финалке Владислав смог выбить почти всех оппонентов, в том числе обладателя 2 браслетов WSOP Алана Энгеля и чемпиона WPT Дэррила Фиша. В хедз-апе украинцу противостоял ещё один игрок из Флориды Дэвид Трэгер. Сопернику удалось сделать почти невозможное – в упорной борьбе Трэгер отыграл 5-кратное отставание по фишкам.

После перерыва игроки всё же решили заключить сделку ICM. Украинец получил на 11 000 долларов больше и титул победителя. Общая сумма призовых Владислава Шовкового составила 299 715 долларов.

Я до сих пор не понимаю, что со мной произошло. Уровень некоторых игроков был очень высок – на финалке сидели ребята, у которых миллионные выигрыши. А я только начинаю. Было приятно с ними играть и постоянно оказывать давление, – рассказал Владислав после победы.

Владислав Шовковый с трофеем / Фото seminolehardrockpokeropen.com