Украинский покерист был близок к третьему золотому браслету

Алексей Ковальчук остановился в нескольких шагах от победы в турнире WSOP Europe. Украинец показал высокое мастерство в покерном турнире по смешанным играм.

Алексей Ковальчук является одним из самых титулованных украинских покеристов. На этот раз обладатель двух браслетов Мировой серии отличился дипраном в турнире европейского этапа WSOP, который принимает чешский Розвадов.

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Десятый ивент фестиваля собрал всего 97 входов, ведь здесь собрались настоящие универсалы покера, которые выложили за участие по 2 000 евро. Алексей Ковальчук в этой компании не пас задних и сумел пробиться за финальный стол, за который сели шесть самых достойных.



Участники финального стола / Фото PokerNews

Украинец, правда, сошел с дистанции финалки первым и удовлетворился призом в 8 220 евро. К слову, это уже третий ITM Ковальчука в рамках WSOPE 2023 года.



Чемпион Дайниус Антанайтис / Фото PokerNews

А победу в битве универсалов праздновал Дайниус Антанайтис, обычно играющий онлайн. Первый весомый титул в живом МТТ литовец украсил призовыми в 47 770 евро.