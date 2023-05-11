Украинец отправился покорять самый дорогой покерный фестиваль в мире

На Северном Кипре стартовала одна из самых престижных хайроллерских серий в мире Triton Poker. Открывал фестиваль турнир с бай-ином 25 000 долларов, где за победу сражается украинский покерист.

Фестиваль Triton Poker появился на покерной карте мира не так давно. Проект оказался невероятно амбициозным, поскольку рассчитан на конкретную аудиторию – хайроллеров, бизнесменов и просто богатых игроков.

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Ежегодно в рамках Triton Poker разыгрываются миллионы долларов призовых. Приятно, что в этот раз на Северном Кипре есть представители Украины. На побережье Средиземного моря прибыл Игорь Ярошевский, который всего несколько дней назад выступал на EPT Monte Carlo.

Серия на Северном Кипре началась с турнира за 25 000 долларов. Это один из самых дешёвых турниров в расписании фестиваля. Неудивительно, что игроки сделали аж 158 входов, сформировав призовой фонд в размере почти 4 000 000 долларов.

После первого дня турнира шансы на победу сохраняют 29 покеристов. Среди них и украинец Игорь Ярошевский. Чемпион события получит 918 000 долларов, так что баталии обещают быть жаркими. В топе чипкаунта Карим Ребей со стеком 161 ББ. Украинский покерист продолжит игру со стеком 43 ББ.