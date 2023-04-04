Все ради победы: украинский покерист выиграл турнир в Мадриде, перечислив всю сумму на армию
Источник:Телеграм-канал USPF
Столица Испании принимала этап престижной серии покера Estrellas Poker Tour. Высокие результаты показали украинские игроки, а Олег Охотский отправил весь свой выигрыш на помощь Вооруженным Силам Украины.
С 20 марта по 2 апреля в Мадриде проходил этап ESPT, где соревновались покеристы из разных уголков мира. Большую часть украинских игроков составляли представители сборной, которые в очередной раз показали свой класс на международной арене.
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Об этом свидетельствуют высокие результаты украинцев на ESPT. Наши спортсмены оформили 14 призовых мест, 8 раз выходили за финальный стол, а единственный титул для Украины завоевал Олег Охотский. Весь свой выигрыш черновчанин передал украинским защитникам.
Лучше результаты украинских покеристов на Estrellas Poker Tour Madrid:
- 1 место: Олег Охотский – Turbo Estrellas Poker Tour Madrid;
- 2 место: Никита Андрусяк – Main Event CEP Madrid;
- 2 место: Ричард Нойман – Deep Stack;
- 2 место: Роман Уланов – CEP Closer;
- 3 место: Алексей Натоптаный – High Roller ESPT;
- 3 место: Василий Забродский – Mini CEP; 4 место – Turbo EPTM;
- 8 место: Владимир Сехов – Mini CEP;
- 11 место: Иван Кузив – Main Event;
- 11 место: Михаил Гутый – High Roller ESPT.