Украинский покерист Денис Придвор продолжает бороться за браслет Main Event WSOP

В Главном Событии Мировой серии покера остается 36 участников. Среди них единственный украинец Денис Придвор из Днепра.

Главный турнир Мировой серии покера в этом году привлек внимание 6 650 игроков, благодаря чему образовался призовой фонд в размере 62 011 250 долларов. По итогу шести дней сражений в игре остается 36 спортсменов. Каждый из гарантировал себе минимум 200 тысяч долларов.

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В чип-каунте Main Event WSOP украинский покерист Денис Придвор идет на 32 месте. Стек небольшой – 15 ББ, но история покера знает множество примеров, когда турниры выигрывали и не в таких ситуациях. Лидирует в Главном Событии игрок под американским флагом Хе Пак (147,5 ББ).

Денис Придвор / Фото PokerNews

В последние дни турнира самым обсуждаемым за покерными столами Main Event был Ник Ригби, который долгое время оставался одним из чиплидеров. Все благодаря невероятной любви к мусорной руке 2-3. Сначала профессиональный кэшевик из Америки вколлил с ней сразу 2 олл-ина против тузов и валетов. Естественно, победу в такой ситуации получить ему не удалось.

В следующий раз Ригби с той же рукой провернул невероятный блеф. Он поддержал 4-бет оппонента, и на доске с тузом поставил огромную ставку. Короли соперника тут же отправились в пас, а довольный американец с удовольствием показал 2-3.

Ник Ригби / Фото PokerNews

Оказалось, что Ник Ригби не просто так обожает именно эту карту. Как рассказали его друзья, в Питсбурге 2-3 знаменитая рука, что-то типа 7-2, а называют ее "грязным подгузником". За выигранный банк с этой рукой на родине Ника часто дают баунти, поэтому игроки с удовольствием выбирают ее для розыгрыша.

Удача миновала Ника Ригби и он завершил Main Event WSOP на 52 месте, получив невероятные эмоции от турнира и солидные призовые – 136 100 долларов.