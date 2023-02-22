Украинский покерист бросил вызов лучшим хайроллерам мира: сколько выиграл Андрей Держипильский

Все чаще украинские покеристы появляются за финальными столами флагманского турнира Super Millions с бай-ином 10 300 долларов. На этот раз отличный результат показал Андрей Держипильский.

Главный онлайн-турнир недели с гарантированным призовым фондом 1 000 000 долларов традиционно собрал сильный состав. Хайроллеры сделали 147 входов, благодаря чему гарантия была перебита почти в полтора раза.

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За финальным столом хватало звёздных имен. Конкурентами Андрея Держипильского были такие грозные оппоненты как Майкл Аддамо, Юрий Дзивилевский, Оле Шемион, Айк Хэкстон и Арсений Малинов. Чемпион получал 319 000 долларов.

В последний раз Андрей Держипильский играл за финальным столом Super Millions в июле 2022 года. Тогда обладатель золотого браслета WSOP Online занял 4 место, получив 105 573 доллара призовых. Украинец снова повторил результат, только в этот раз выиграл 152 149 долларов.

Держипильский стал жертвой кулерной раздачи, выставившись с КК против 77. На ривере Арсений Малинов поймал единственный аут в колоде – семёрку. Следующим в турнире вылетел именно "hello_totti", а в хедз-апе Майкл Аддамо обыграл Владимира Минько, оформив шестую победу в Super Millions.

Артур Мартиросян недолго был единоличным лидером заочного рейтинга чемпионов этого турнира. К своему шестому титулу он шёл почти год, а Майклу Аддамо понадобилась всего неделя, чтобы сравниться с ним по количеству трофеев.