Один из самых дешёвых турниров серии с бай-ином 300 долларов Gladiators of Poker собрал огромное количество желающих побороться за желанный браслет WSOP. В событии было зафиксировано 23 088 входов. В итоге турнир "гладиаторов" стал вторым по величине за всю историю Мировой серии покера.

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Преодолел невероятное поле игроков и вышел за финальный стол покерист из Украины Богдан Сливинский. Он занял итоговое 6 место, оформив рекордные призовые в карьере 95 890 долларов. В решающей раздаче украинец выставился с АК против 9-9. Дилер сначала положил короля, но на ривере нашёл девятку.

Победу в "гладиаторском сражении" одержал американский покерист Джейсон Саймон. Вместе с браслетом чемпион турнира заработал около 500 000 долларов. Также в зоне ITM Gladiators of Poker финишировал ещё один украинец Владислав Шалимов, занявший 474 место.

В других турнирах Мировой серии Василий Забродский, Артем Сугак и Ренат Богданов оформили ITM в турнире за 800 долларов, а Сергей Голодюк попал в призы в событии за 1 500 долларов.