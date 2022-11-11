Мог переписать историю украинского покера: Алексей Ковальчук едва не выиграл третий браслет WSOP

Алексей Ковальчук – единственный в Украине обладатель 2 браслетов WSOP. В Розвадове на европейском этапе Мировой серии покера киевлянин остановился в шаге от завоевания исторического титула.

Украинские покеристы продолжают демонстрировать впечатляющие результаты в Чехии, где проходит европейский этап Мировой серии покера. Недавно браслет в копилку нашей страны завоевал Роман Веренько, а теперь Алексей Ковальчук и вовсе мог переписать историю украинского покера.

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Один из самых титулованных покеристов страны уступил в хедз-апе турнира по смешанным играм. Событие 8-Game Mix с бай-ином 2 000 евро собрало 102 входа. Призовой фонд 179 000 евро разделили 16 игроков. Двое украинцев прошли в ITM. Роман Веренько финишировал на 13 месте, Алексей Ковальчук сражался до самого конца и стал раннер-апом турнира.

Участники финального стола / Фото wsop.com

Хедз-ап против немца Томера Пидуна продолжался 2 часа. За это время лидер менялся несколько раз. В итоге браслет забрал оппонент, а украинцу досталось 30 430 евро. Алексей Ковальчук – знаковая фигура для украинского покера. Начав свою карьеру в 2007 году, киевлянин запомнился мировому покерному сообществу после победы на WSOP-2011. На тот момент новоиспеченному обладателю браслета Мировой серии покера было всего 22 года.

Через год на WSOP-2012 Алексей Ковальчук окончательно вписал свое имя в историю. Он стал первым украинцем, заполучившим 2 браслета Мировой серии. Этот игрок доказывает, что не намерен почивать на лаврах. В Розвадове в этом году на европейском этапе Мировой серии покера Алексей Ковальчук оформил уже 5 ITM на общую сумму призовых около 77 000 евро.