Мечта любого покериста: украинский игрок превратил 109 долларов в 230 тысяч в онлайн-турнире

Украинский игрок с ником "Sodaski" стал чемпионом Главного события SCOOP 2023. Потратив на бай-ин всего 109 долларов, украинец выиграл 232 580 долларов призовых.

Престижная онлайн-серия SCOOP завершилась Главными событиями. У игроков была возможность выбрать себе турнир по банкроллу – от самого дешёвого с бай-ином 109 долларов до хайроллерского за 10 300 долларов.

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В этих ивентах приняли участие десятки тысяч игроков со всего мира. Счастливый билет победителя в одном из турниров вытащил украинский игрок. В событии с самым демократическим бай-ином 109 долларов титул завоевал "Sodaski".

Украинец прошёл удивительный турнирный путь. Всего в 4-дневном ивенте было сделано 22 663 входа. Благодаря такой активности гарантированный призовой фонд удалось перебить. Лучшие игроки турнира разделили 2 266 300 долларов.

Чемпиону достались 232 580 долларов. Таким образом "Sodaski" умножил стартовый взнос более чем в 2 000 раз. В хедз-апе украинец переиграл представителя Мальты "PokerHorst". За финальным столом сражался ещё один украинец – игрок "LUCKXXXL" занял 7 место и заработал 30 510 долларов.