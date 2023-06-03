Мрія будь-якого покериста: українець перетворив 109 доларів на 230 тисяч в онлайн-турнірі

Український гравець з ніком "Sodaski" став чемпіоном Головної події SCOOP 2023. Витративши на бай-ін всього 109 доларів, українець отримав 232 580 доларів призових.

Престижна онлайн-серія SCOOP завершилася Головними подіями. Гравці мали змогу обрати собі турнір згідно банкролу – від найдешевшого з бай-іном 109 доларів до хайролерського за 10 300 доларів.

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У цих івентах взяли участь десятки тисяч гравців з усього світу. Щасливий білет переможця в одному з турнірів витягнув український гравець. У події з найдемократичнішим бай-іном 109 доларів титул здобув "Sodaski".

Українець пройшов дивовижний турнірний шлях. Загалом у 4-денному івенті було зроблено 22 663 входи. Завдяки такій активності гарантований призовий фонд вдалося перебити. Найкращі гравці події розділили 2 266 300 доларів.

Чемпіону дісталися 232 580 доларів. Таким чином "Sodaski" помножив стартовий внесок більш як у 2 000 разів. У хедз-апі українець переграв представника Мальти з ніком "PokerHorst". За фінальним столом був ще один українець. Гравець "LUCKXXXL" посів 7 місце та заробив 30 510 доларів.