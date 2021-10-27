Украинский игрок пробился за финальный стол турнира с призовым фондом миллион долларов

Владимир Паламарь оказался в компании главных счастливчиков турнира Main Event WPT DeepStacks Online с гарантией 1 000 000 долларов. Победить не удалось, но приличную сумму призовых украинец выиграл.

По итогам нескольких стартовых дней этот турнир собрал 1 041 вход. За финальный стол пробилось 9 игроков, в том числе и представитель Украины – Владимир Паламарь.

Мотивирует На подарки внукам: 74-летняя пенсионерка выиграла 50 тысяч долларов в покер

К сожалению, это был день другого игрока – Тимоти Келли из Канады. Он оказался просто неудержим за финальным столом, сохраняя свой стек на уровне 100 ББ. В ключевой для украинца раздаче именно Келли выбил его из турнира. Канадец сыграл 3-бет с мастевыми 10-5, Владимир просто заколлировал с королями. На ривере пришел король, который дал украинцу сет, а чиплидеру закрыл бэкдорный флеш. В итоге Владимир Паламарь заработал 22 262 долларов, закончив турнир на 7 месте.

Тимоти Келли продолжил доминировать за финальным столом. Канадец показал очень агрессивную игру, при этом ему ещё и откровенно складывалось. В 4-макс Келли выиграл префлоп выставление с семерками против дам Свен Андерсона. А уже в следующей раздаче с мастевыми 10-8 выбил Феликса Стивенсона с AQ.

В хедз-апе против Йерри Эдена Келли имел перевес почти в 10 раз и спустя несколько минут окончательно оформил победу, забрав главный приз 171 804 доллара.

Финальной стол турнира Main Event WPT DeepStacks: смотрите видео