Пенсионерка из Торрингтона Роузи Полс продолжает бить рекорды штата Вайоминг. В возрасте 74 лет она выиграла в покерном турнире 50 849 долларов.

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Чтобы стать участницей серии Minnesota State Poker Tour, Роузи Полс преодолела непростой путь. Из родного Торрингтона в Дедвуд (штат Южная Дакота) расстояние 800 километров.

После изнурительной дороги бабуля практически сразу запрыгнула в турнир Main Event с бай-ином 1 110 долларов. Опытная покеристка с самого начала события постоянно наращивая свой стек. Всего в турнире было сделано 387 входов, а призовой фонд составил 373 000 долларов.

Мисс Полс великолепно сражалась за покерным столом. Она не просто уверенно отобралась во 2 день, Роузи пробилась за финальный стол в качестве чиплидера. До хедза-апа ей удавалось сохранять стек выше среднего, но в самый решающий момент удача отвернулась от 74-летней пенсионерки. Роузи Полс заняла 2 место и выиграла рекордные в своей жизни 50 849 долларов.